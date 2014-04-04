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Олимпиада
Петр Вашек
№18
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
9 апр. 1979 (41) год
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
17:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Томь
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
90'
90'
90'
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
76'
76'
76'
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4
Томь
0
был в запасе
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
14:45
Спартак
2 : 1
Томь
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
был в запасе
16.07.2013
16 июля 2013
вт
16:00
Амкар
2 : 0
Томь
16.07.2013
16 июля 2013
вт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Амкар
2
Томь
0
был в запасе