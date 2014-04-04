Петр Вашек
№18
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
9 апр. 1979 (41) год
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 17:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Томь
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014 30 марта 2014 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014 22 марта 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
90'
90'
90'
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Анжи
0 : 2
Томь
76'
76'
76'
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4
Томь
0
был в запасе
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 14:45
Спартак
2 : 1
Томь
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
был в запасе
16.07.2013 16 июля 2013 вт 16:00
Амкар
2 : 0
Томь
16.07.2013 16 июля 2013 вт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Амкар
2
Томь
0
был в запасе