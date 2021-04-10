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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мато Яяло
№8
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 мая 1988 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2009/2010
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Удинезе
3
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур