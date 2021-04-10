Мато Яяло
№8
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 мая 1988 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Удинезе
3
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур