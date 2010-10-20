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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Якоб Альбрехтсен
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
10 марта 1990 (31) год
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Барселона
2 : 0
Копенгаген
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Барселона
2
Копенгаген
0
был в запасе