Матиас Йоргенсен Занка
№19
Защитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Дания
Дата рождения
23 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Бельгия
4
Дания
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Дания
2 : 1
Исландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Дания
2
Исландия
1
был в запасе