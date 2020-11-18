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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матиас Йоргенсен Занка
№19
Защитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Дания
Дата рождения
23 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Бельгия
4
Дания
2
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Дания
2 : 1
Исландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Дания
2
Исландия
1
был в запасе