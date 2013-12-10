Томас Кристенсен
№6
Полузащитник
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Команда
АДО Ден Хааг
Гражданство
Дания
Дата рождения
17 апр. 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
0
Реал
2
был в запасе
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
Ювентус
3 : 1
Копенгаген
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
минуты: 61' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ювентус
3
Копенгаген
1
минуты: 61' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
минуты: 75' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 75' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
3
Копенгаген
1
был в запасе
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
Реал
4 : 0
Копенгаген
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Реал
4
Копенгаген
0
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
Копенгаген
1 : 1
Ювентус
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Ювентус
1
был в запасе