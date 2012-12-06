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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Петер Ларссон
№26
Защитник
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Команда
Хельсингборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
1 апр. 1984 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2009/2010
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
88'
88'
88'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ганновер-96
3
Хельсингборг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
1 : 2
Ганновер-96
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хельсингборг
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Леванте
1 : 0
Хельсингборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Леванте
1
Хельсингборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур