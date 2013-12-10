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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сезар Сантин
№70
Нападающий
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Команда
Кальмар
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 февр. 1981 (40) лет
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2010/2011
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
0
Реал
2
был в запасе
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
Ювентус
3 : 1
Копенгаген
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ювентус
3
Копенгаген
1
был в запасе
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
был в запасе
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
Копенгаген
1 : 1
Ювентус
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Ювентус
1
был в запасе