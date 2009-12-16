Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Косово
Китай
Нидерланды
Франция
Португалия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Реал
Спартак
Краснодар
Фиорентина
ЦСКА
Айнтрахт
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ульрик Лаурсен
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 февр. 1976 (45) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
Спарта
0 : 3
Копенгаген
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Копенгаген
1 : 1
ПСВ
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
ПСВ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
Копенгаген
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Копенгаген
1 : 0
Спарта
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Копенгаген
1
Спарта
0
был в запасе