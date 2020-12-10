Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Нидерланды
Китай
Косово
Сербия
Кения
Ливерпуль
Манчестер Сити
Зенит
Тоттенхэм
Реал
Спартак
Фиорентина
ЦСКА
Краснодар
Бавария
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чиприан Деяк
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
16 февр. 1986 (35) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отбор че-2020
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2011/2012
2009/2010
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Янг Бойз
2 : 1
ЧФР Клуж
90'
90'
90'
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рома
5 : 0
ЧФР Клуж
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рома
5
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
1 : 1
Янг Бойз
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЧФР Клуж
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
ЦСКА
0 : 2
ЧФР Клуж
74'
74'
74'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
74'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЦСКА
0
ЧФР Клуж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур