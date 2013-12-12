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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Андре Леао
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 мая 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2009/2010
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Пандурий
0 : 0
Пасуш де Феррейра
45'
89'
45'
89'
45'
89'
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Пандурий
0
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Пасуш де Феррейра
0 : 0
Фиорентина
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Пасуш де Феррейра
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Днепр
2 : 0
Пасуш де Феррейра
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Днепр
2
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Днепр
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Пасуш де Феррейра
0
Днепр
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Фиорентина
3 : 0
Пасуш де Феррейра
9'
9'
9'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
3
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур