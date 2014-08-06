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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рикардо Каду
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 дек. 1981 (39) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
06.08.2014
06 авг. 2014
ср
19:00
Зенит
3 : 0
АЕЛ
06.08.2014
06 авг. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Зенит
3
АЕЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
30.07.2014
30 июля 2014
ср
19:00
АЕЛ
1 : 0
Зенит
11'
11'
11'
30.07.2014
30 июля 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
АЕЛ
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд