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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ней (Клаудиней Апаресиду)
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 дек. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
ЧФР Клуж
2 : 3
Спарта
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
2
Спарта
3
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Спарта
2 : 0
ЧФР Клуж
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
ЧФР Клуж
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПСВ
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
был в запасе