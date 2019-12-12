Хуан Кулио
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 авг. 1983 (37) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Лацио
1 : 0
ЧФР Клуж
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
ЧФР Клуж
1 : 0
Ренн
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Ренн
0 : 1
ЧФР Клуж
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ренн
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ЧФР Клуж
2 : 1
Лацио
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Лацио
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур