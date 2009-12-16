Иссуф Коне
№13
Нападающий
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Команда
Волеренга
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
19 февр. 1982 (39) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
ЧФР Клуж
0 : 2
ПСВ
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур