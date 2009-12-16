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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иссуф Коне
№13
Нападающий
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Команда
Волеренга
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
19 февр. 1982 (39) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
ЧФР Клуж
0 : 2
ПСВ
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур