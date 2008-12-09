Эуджен Трикэ
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
5 авг. 1976 (44) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
Челси
2 : 1
ЧФР Клуж
40'
40'
40'
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
минуты: 1' - 73'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Челси
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 73' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
ЧФР Клуж
1 : 3
Рома
74'
74'
74'
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
минуты: 1' - 84'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
1
Рома
3
минуты: 1' - 84' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур