Сикшто Пералта
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 апр. 1979 (41) год
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
ЧФР Клуж
2 : 3
Спарта
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
2
Спарта
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Спарта
2 : 0
ЧФР Клуж
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
ЧФР Клуж
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПСВ
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур