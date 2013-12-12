Тони (Антони да Силва)
№80
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 дек. 1980 (40) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Пандурий
0 : 0
Пасуш де Феррейра
30'
30'
30'
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Пандурий
0
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Пасуш де Феррейра
0 : 0
Фиорентина
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Пасуш де Феррейра
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Днепр
2 : 0
Пасуш де Феррейра
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Днепр
2
Пасуш де Феррейра
0
был в запасе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Днепр
59'
59'
59'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Пасуш де Феррейра
0
Днепр
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Пандурий
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Пасуш де Феррейра
1
Пандурий
1
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Фиорентина
3 : 0
Пасуш де Феррейра
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
3
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур