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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Волкан Бабакан
№1
Вратарь
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
11 авг. 1988 (32) года
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2008/2009
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
был в запасе
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Истанбул Башакшехир
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Манчестер Юнайтед
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
0 : 2
ПСЖ
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
был в запасе
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе