Ясин Чакмак
№23
Защитник
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
6 янв. 1985 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
Динамо
1 : 0
Фенербахче
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Фенербахче
0
был в запасе
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
Фенербахче
1 : 2
Порту
38'
38'
38'
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Фенербахче
1
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур