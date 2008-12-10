Ильхан Парлак
№38
Нападающий
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Команда
Эскишехирспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
19 янв. 1987 (34) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
Динамо
1 : 0
Фенербахче
84'
84'
84'
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
минуты: 75' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Фенербахче
0
минуты: 75' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур