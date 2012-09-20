Алекс (Алекс де Соуза)
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 сент. 1977 (43) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
57'
57'
57'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
57'
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фенербахче
2
Марсель
2
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур