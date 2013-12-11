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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пантелис Капетанос
№30
Нападающий
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Команда
Ксанти
Гражданство
Греция
Дата рождения
8 июня 1983 (37) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
Челси
1 : 0
Стяуа
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 71'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Челси
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 71' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
Стяуа
0 : 0
Шальке-04
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Стяуа
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.11.2013
06 нояб. 2013
ср
22:45
Базель
1 : 1
Стяуа
06.11.2013
06 нояб. 2013
ср
22:45
минуты: 76' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Базель
1
Стяуа
1
минуты: 76' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
Стяуа
1 : 1
Базель
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Стяуа
1
Базель
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
21:45
Стяуа
0 : 4
Челси
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Стяуа
0
Челси
4
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
Шальке-04
3 : 0
Стяуа
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 64'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шальке-04
3
Стяуа
0
минуты: 1' - 64' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур