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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Богдан Станку
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
28 июня 1987 (33) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
19:00
Румыния
1 : 0
Мальта
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Румыния
1
Мальта
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур