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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Михайта Плешан
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
19 февр. 1983 (38) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1
Волга
2
был в запасе
20.07.2013
20 июля 2013
сб
17:30
Волга
1 : 2
Локомотив
20.07.2013
20 июля 2013
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1
Локомотив
2
был в запасе
14.07.2013
14 июля 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Волга
14.07.2013
14 июля 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2
Волга
2
был в запасе