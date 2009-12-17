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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Рэзван Охирошил
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
13 марта 1989 (32) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Стяуа
1 : 1
Твенте
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Твенте
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Шериф
1 : 1
Стяуа
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Стяуа
1
был в запасе
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Стяуа
0 : 1
Фенербахче
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
0
Фенербахче
1
был в запасе