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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Антониу Семеду
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 июня 1979 (41) год
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Униря
1 : 3
Ливерпуль
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Униря
1
Ливерпуль
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала