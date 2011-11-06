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Евро-2020
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Биатлон
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Олимпиада
Янош Секели
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
13 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
Волга
1 : 0
Рубин
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1
Рубин
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Зенит
3 : 0
Волга
88'
88'
88'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
3
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
13:00
Волга
0 : 2
Краснодар
37'
37'
37'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 27'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Волга
0
минуты: 1' - 27' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
Волга
0 : 0
Локомотив
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Волга
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
Волга
0 : 1
Ростов
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур