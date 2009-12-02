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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Андрей Ионеску
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
29 марта 1988 (33) года
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Шериф
1 : 1
Стяуа
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Стяуа
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Фенербахче
3 : 1
Стяуа
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фенербахче
3
Стяуа
1
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Твенте
0 : 0
Стяуа
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Твенте
0
Стяуа
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Стяуа
0 : 0
Шериф
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
0
Шериф
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур