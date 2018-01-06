Пол Кэддис
№41
Защитник
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Команда
Суиндон Таун
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
19 апр. 1988 (32) года
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Блэкберн
0 : 1
Халл Сити
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
0
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала