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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пол Макгоуэн
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
7 окт. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Рапид
3 : 3
Селтик
90'
90'
90'
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
3
Селтик
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур