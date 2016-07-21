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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Скотт Макдональд
№77
Нападающий
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Команда
Мазервелл
Гражданство
Австралия
Дата рождения
21 авг. 1983 (37) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
ХИК
1 : 0
Берое
68'
68'
68'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ХИК
1
Берое
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:30
Берое
1 : 1
ХИК
49'
49'
49'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:30
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Берое
1
ХИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
Радник
0 : 2
Берое
51'
51'
51'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Радник
0
Берое
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:30
Берое
0 : 0
Радник
52'
52'
52'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Берое
0
Радник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд