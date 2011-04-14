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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефан Нейланд
№10
Полузащитник
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Команда
Зволле
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
10 авг. 1988 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
ПСВ
2 : 2
Бенфика
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
ПСВ
2
Бенфика
2
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
4
ПСВ
1
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
Лилль
2 : 2
ПСВ
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лилль
2
ПСВ
2
был в запасе