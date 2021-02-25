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Баскетбол
Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роланду (Роланду Жорже Де Фонсека)
№6
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 авг. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Рома
3 : 1
Брага
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
был в запасе