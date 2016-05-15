Халк (Живанильдо Де Соуза)
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 июля 1986 (34) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
10'
90'
10'
90'
10'
90'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Мордовия
0 : 3
Зенит
54', 71'
54', 71'
54', 71'
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
54', 71'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
Анжи
0 : 1
Зенит
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Анжи
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 19:30
Зенит
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
64'
64'
64'
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 19:30
64'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
3
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Зенит
5 : 2
Спартак
46'
36'
46'
36'
46'
36'
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
46'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
5
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:30
Амкар
0 : 2
Зенит
23'
23'
23'
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Амкар
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:30
Зенит
2 : 0
ЦСКА
54'
80'
54'
80'
54'
80'
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:30
54'
80'
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
26'
26'
26'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
26'
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Зенит
4 : 2
Рубин
48'
48'
48'
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
48'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
4
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
44'
44'
44'
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
54'
90'
54'
90'
54'
90'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
54'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
3
Урал
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
48'
48'
48'
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
5 : 1
Анжи
85'
85'
85'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
85'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
5
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
64'
64'
64'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Спартак
2 : 2
Зенит
25'
25'
25'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
25'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
31'
31'
31'
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 17:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
38'
38'
38'
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур