Мариано Гонсалес
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 мая 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
Арсенал
5 : 0
Порту
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
минуты: 76' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
5
Порту
0
минуты: 76' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:45
Порту
2 : 1
Арсенал
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:45
минуты: 80' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Порту
2
Арсенал
1
минуты: 80' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала