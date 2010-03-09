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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Мариано Гонсалес
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 мая 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
Арсенал
5 : 0
Порту
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
минуты: 76' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
5
Порту
0
минуты: 76' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:45
Порту
2 : 1
Арсенал
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:45
минуты: 80' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Порту
2
Арсенал
1
минуты: 80' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала