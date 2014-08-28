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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милан Степанов
№5
Защитник
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Команда
Омония
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 апр. 1983 (38) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
Омония
1 : 2
Динамо
10'
10'
10'
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд