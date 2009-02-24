Педру Эмануэль
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Ангола
Дата рождения
11 февр. 1975 (46) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2009 24 февр. 2009 вт 22:45
Атлетико
2 : 2
Порту
24.02.2009 24 февр. 2009 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Атлетико
2
Порту
2
был в запасе