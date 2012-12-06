Антонис Петропулос
№28
Нападающий
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
28 янв. 1986 (35) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 0
Марибор
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
1
Марибор
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 24' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
3
Панатинаикос
0
минуты: 24' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур