Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Китай
Косово
Нидерланды
Кения
Ирландия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Спартак
Краснодар
Бавария
ЦСКА
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антонис Петропулос
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
28 янв. 1986 (35) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2009/2010
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 0
Марибор
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
1
Марибор
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 24' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
3
Панатинаикос
0
минуты: 24' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур