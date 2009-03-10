Эвангелос Манциос
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
22 апр. 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
Панатинаикос
1 : 2
Вильярреал
56'
56'
56'
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
56'
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Панатинаикос
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
Вильярреал
1 : 1
Панатинаикос
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Вильярреал
1
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала