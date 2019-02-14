Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Китай
Косово
Нидерланды
Кения
Ирландия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Спартак
Краснодар
Бавария
ЦСКА
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лазарос Христодулопулос
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
19 дек. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2009/2010
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
2
Динамо
2
был в запасе