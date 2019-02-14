Лазарос Христодулопулос
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
19 дек. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
2
Динамо
2
был в запасе