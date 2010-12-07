Силва Жилберто
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 окт. 1976 (44) года
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
Копенгаген
3 : 1
Панатинаикос
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 46'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
3
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 46' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
Панатинаикос
0 : 3
Барселона
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
0
Копенгаген
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
Барселона
5 : 1
Панатинаикос
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
5
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур