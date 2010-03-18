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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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Клейтон (Алешандре Хенри Марко Силва Клейтон)
№38
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 марта 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
18.03.2010
18 марта 2010
чт
21:00
Стандард
1 : 0
Панатинаикос
18.03.2010
18 марта 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Стандард
1
Панатинаикос
0
был в запасе
11.03.2010
11 марта 2010
чт
23:05
Панатинаикос
1 : 3
Стандард
11.03.2010
11 марта 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Панатинаикос
1
Стандард
3
был в запасе
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Рома
2 : 3
Панатинаикос
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
2
Панатинаикос
3
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
Панатинаикос
3 : 2
Рома
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Панатинаикос
3
Рома
2
был в запасе