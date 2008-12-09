Христос Мелиссис
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
1 дек. 1982 (38) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
Панатинаикос
1 : 0
Анортосис
09.12.2008 09 дек. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Анортосис
0
был в запасе