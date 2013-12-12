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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Анте Рукавина
№55
Нападающий
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
18 июня 1986 (34) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лудогорец
2
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
50'
50'
50'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
ПСВ
2 : 0
Динамо
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПСВ
2
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Динамо
0 : 0
ПСВ
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
ПСВ
0
был в запасе