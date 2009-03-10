Марсело Маттос
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 февр. 1984 (37) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
Панатинаикос
1 : 2
Вильярреал
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Панатинаикос
1
Вильярреал
2
был в запасе