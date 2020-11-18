Дмитрий Непогодов
№12
Вратарь
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Команда
Ворскла
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
17 февр. 1988 (33) года
Рост
197
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
Казахстан
1 : 2
Литва
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Казахстан
1
Литва
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Албания
3 : 1
Казахстан
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Албания
3
Казахстан
1
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Белоруссия
2 : 0
Казахстан
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Белоруссия
2
Казахстан
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
Казахстан
0 : 0
Албания
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Казахстан
0
Албания
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
был в запасе