Гай Гньябуйу
№26
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 дек. 1989 (31) год
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Марсель
2 : 0
Лорьян
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Лорьян
0
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
Валансьен
3 : 2
Марсель
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
3
Марсель
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур