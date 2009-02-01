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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мохамед Деннун
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 мая 1986 (34) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур