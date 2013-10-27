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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мамаду Самасса
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
1 мая 1986 (34) года
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1
Фиорентина
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2
Кьево
1
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:00
Кьево
2 : 4
Наполи
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2
Наполи
4
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Парма
0 : 0
Кьево
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Кьево
0
был в запасе