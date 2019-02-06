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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Тайрон Мирс
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
18 февр. 1983 (38) лет
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:05
Вест Бромвич
1 : 3
Брайтон & Хов
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Вест Бромвич
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон & Хов
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе